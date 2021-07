Chef Cadu Moura representa a Bahia na final do Mestre do Sabor

Após 11 episódios, o programa Mestre do Sabor chegará à grande final na próxima quinta-feira (22). Entre os quatro finalistas selecionados no programa da última quinta (15) está Cadu Moura, pernambucano “naturalizado” baiano. O chef de 28 anos superou 14 participantes para chegar até a final.

“Pra mim é um sonho ter chegado à final do Mestre do Sabor, um programa tão prestigiado e com participantes de altíssimo nível. Fico muito feliz em estar representando a Bahia e o Nordeste na final”, conta Cadu.

Caso vença o programa, Cadu leva pra casa o prêmio de R$ 250 mil. O que vai fazer com a grana? Isso ele ainda não revela, mas adianta qual seu projeto para o futuro: “Gostei dessa experiência que tive no Mestre do Sabor e quero continuar trabalhando na TV. Pretendo desenvolver alguns projetos nessa área”.

Currículo

Formado em gastronomia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Cadu atualmente trabalha nos restaurantes do grupo Origem, do renomado chef Fabrício Lemos. No currículo do jovem baiano constam ainda passagens pelos restaurantes Amado, em Salvador, e o DOM, em São Paulo.