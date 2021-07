O chef Henrique Fogaça deu um susto na equipe do Masterchef nesta sexta-feira (30). Durante a gravação do programa o jurado passou mal, caiu do palco e acabou sofrendo um corte na cabeça. As informações são da revista Quem.

Logo após o incidente, Fogaça foi atendido pela equipe médica da Band e encaminhado para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde passa por uma série de exames. As gravações do dia foram canceladas e as informações foram confirmadas pela emissora.