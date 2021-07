Choque de gerações: seu quarto é cringe?

O seu quarto tem decoração inspirada em Disney, Harry Potter, Friends, pôsteres de bandas, excesso de detalhes e muita, muita cor? Se você respondeu sim a uma dessas opções, talvez você seja classificado como “cringe” pelos adolescentes de hoje em dia. Não entendeu nada? O BELA CASA explica: uma das palavras mais procuradas pelos brasileiros nas últimas semanas, segundo levantamento do Google, “cringe” é uma expressão da língua inglesa que significa, basicamente, algo ultrapassado, cafona e que causa vergonha nos outros. E o que pode ser mais ultrapassado do que ser nostálgico?

— Na nossa época de adolescentes, tínhamos muitos pôsteres, cores pelas paredes e não nos preocupávamos nem um pouco com ambientes que fossem bonitos para fotos, já que nossa diversão era fora de casa — explica a designer de interiores Tainã Boone sobre as diferenças entre uma geração e a outra.

A nostalgia dos millennials também se faz presente no acúmulo de itens analógicos para decoração. Fitas cassete, VHS, discos de vinil, vitrolas e outros objetos modernizados, mas com o estilo mais retrô, fazem parte das escolhas dessa geração, segundo Tainã. E as peculiaridades vão além dos objetos decorativos. Na faixa etária dos 30 anos atualmente, os millennials não abrem mão de desfrutar de ambientes espaçosos e confortáveis.