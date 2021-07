Churros de parmesão: confira a receita, que é ideal para compartilhar com os amigos

No Dia do Amigo, que tal pensar em uma receita que você possa compartilhar com aqueles que estão sempre ao seu lado? Se essa é sua ideia, uma boa opção é o churros de parmesão, que serve como uma ótima entrada para um encontro entre amigos – mas sem aglomeração.

Leve a água com o açúcar, a manteiga e sal e pimenta-do-reino a gosto ao fogo médio até ferver. Reduza o fogo, adicione a farinha de uma vez e cozinhe, mexendo sempre, até desprender do fundo da panela (uns 5 minutos). Transfira a massa para a tigela da batedeira e bata com o batedor raquete, acrescentando os ovos um a um, até ficar homogêneo. Acrescente o parmesão e bata até misturar. Coloque em saco de confeitar com bico estrela (ou próprio para churros) e vá apertando a massa em uma assadeira untada com óleo, formando cordões de 10 a 15 cm. Frite em óleo quente abundante até dourar, deixe escorrer sobre papel absorvente e passe em parmesão ralado. Sirva em seguida com requeijão.