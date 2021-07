Cianorte-PR 1 x 0 São Bento – São Bento se complica de vez na Série D

Cianorte, PR, 17 (AFI) – A situação do São Bento se complicou de vez no fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Serie D de 2021, após a derrota desta tarde de sábado (17) por 1 a 0, para o Cianorte no Estádio Albino Turbay, em Cianorte-PR, em jogo da sétima rodada.

O gol paranaense foi marcado por Rodrigo Alves “Pelezinho” aos 35 minutos do primeiro tempo, num cruzamento da direita. Mas o pior que o resultado foi a baixa produção do time azul e branco diante dos paranaenses.

Em um jogo muito equilibrado e de muita marcação em Cianorte, o Bentão não conseguiu render o que se esperava do meio para frente e ainda sofreu alguns sustos nos contragolpes depois de tomar o gol. Em relação ao Campeonato Brasileiro, o São Bento segue com cinco pontos (cinco empates e duas derrotas – nao ganha há mais de dois meses), e está na lanterna do grupo sete, atrás de Inter de Limeira com seis, Bangu e Cianorte com oito e mais à frente, Portuguesa e Boavista com nove, Santo André com dez e do líder Madureira 13 pontos.

Cianorte aproveita descuido azul

O primeiro tempo começou equilibrado com cada time tentando arremates longos Aos 20 Mauricio mandou a bomba de longe e o Cleber Alves defendeu. Dai em diante se viu um jogo de muitas faltas cometidas e cruzamentos na área. Era uma jogo cadenciado, e aos 35 num cruzamento da direita, Rodrigo Alves “Pelezinho”, completou na pequena área, em vacilo da marcação do Bentão, 1 a 0 para o Cianorte.

Os paranaenses quase ampliaram aos 44, em outra boa jogada pela direita, precedida de cruzamento e a cabeçada perigosa de Wilson Junior por cima. Mesmo depois de tomar o gol o Bentão errano muitos passes, pouco chegou à meta do Leão.

Muita vontade mas pouca criatividade

No segundo tempo, com Paulo Morais e Judson entrando, o Bentão até começou pressionando o Cianorte, mas esbarrou na boa marcação paranaense, que seguia assustando Cleber Alves nos contra-ataques. Como aos 24 com Léo Porto que perdeu ótima chance de ampliar.

Apesar da vontade, o São Bento pouco criava . Para se ter uma ideia, aos 32, Paulo Morais mandou falta por cima e depois apenas cruzamentos. Nos 15 minutos finais, o Azulão até tentou o empate, mas ficou nisso, 1 a 0 para o Cianorte e a segunda derrota sorocabana no Brasileiro.

Próximos jogos

Na oitava rodada, a primeira do returno, dia 24 de julho o São Bento recebe o mesmo Cianorte no CIC às 16h.