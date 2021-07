Cianorte-PR x São Bento-SP- Quem vai encerrar o ‘jejum’ de vitórias na Série D?

Cianorte, PR, 16 (AFI) – Sem vencer até agora, Cianorte-PR e São Bento-SP se enfrentam neste sábado, às 16 horas, no estádio Albino Turbay, em Cianorte (PR), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O PLACAR FI acompanhará o duelo em TEMPO REAL.

O Cianorte vem de derrota para o Santo André-SP, por 1 a 0, no Distrital do Inamar, em Diadema (SP). São cinco empates e uma derrota até agora, campanha que deixa o time na sétima posição do Grupo A7. O time paranaense está a quatro pontos do Boavista-RJ, primeiro time no grupo dos quatro primeiros colocados.

O mesmo vale para o São Bento, que ainda busca a primeira vitória no campeonato. O time de Sorocaba vem sofrendo gols nos minutos finais das partidas, como inclusive aconteceu na última rodada, no empate com o Madureira-RJ, por 1 a 1, em Sorocaba (SP). O São Bento ocupa é o lanterna do grupo com cinco pontos conquistados, com diferença no saldo de gols.

CIANORTE ESTÁ PREPARADO

O time paranaense vem completo para a partida e não deve mudar a escalação dos últimos jogos para enfrentar a equipe paulista. Com cinco empates e apenas uma derrota a equipe espera encerrar o jejum jogando em casa.

BENTÃO BUSCA OS TRÊS PONTOS

O São Bento tem dois desfalques confirmados para o jogo de sábado. Anderson Cavalo, suspenso; e Johnny, que sentiu lesão muscular antes do jogo contra o Madureira e foi vetado pelo departamento médico. O restante do elenco fica a disposição do treinador Paulo Roberto Santos.