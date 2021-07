Cid Moreira fala de acusações dos filhos sobre madrasta: “Eu estou no comando”

Sobre as acusações feitas na Justiça pelos filhos de Cid, Roger e Rodrigo Moreira, ela diz que está tomando as providências necessárias. “A história dos meninos é tão longa, não se fala em capítulos. E cada um tem o seu drama, vocês têm as suas histórias aí para resolver, não é mesmo? Puxa vida, não sei mais o que dizer”, fala Fátima.

Os filhos do apresentador Cid Moreira entraram com um processo na vara de família de Petrópolis, do Rio de Janeiro, pedindo a interdição do pai e a prisão da madrasta, Fátima Sampaio Moreira. De acordo com informações do site UOL, o documento foi protocolado nesta terça-feira (20). Roger e Rodrigo Moreira, filhos do jornalista, alegam que o pai de 93 anos enfrenta sintomas de demência e que tem a liberdade limitada por atitudes de Fátima.