Cidade dá prazo para retirada de cartão de Auxílio de R$ 200

A cidade de Palmas, no Tocantins, anunciou nesta terça-feira (20) que está com um certo problema em seu Auxílio Emergencial. Trata-se, no entanto, de uma situação inusitada. É que pessoas que fizeram a solicitação do benefício não estão indo pegar os cartões do recebimento. E esse dinheiro pode acabar voltando.

De acordo com a Prefeitura da cidade, cerca de 1,6 mil pessoas que solicitaram o benefício passaram pela aprovação. O Governo Municipal, então, confeccionou o cartão com o nome de todos esses usuários. No entanto, dias depois do início das entregas, esses cidadãos não foram pegar o dinheiro em questão.

Para tentar apressar esses cidadãos, a Prefeitura decidiu criar um prazo para que esses beneficiários peguem os cartões. Quem não fizer isso até o próximo dia 6 de agosto vai ter uma suspensão na conta do Auxílio Municipal. E depois não vai conseguir reaver o dinheiro em questão. Portanto é melhor correr.

De acordo com a Prefeitura de Palmas, quem quiser tirar o cartão precisa fazer um agendamento prévio. Dá para fazer isso através do número (63) 3212-7001 ou ainda pelo endereço de e-mail cartaofamilia@palmas.to.gov.br. Essas duas opções são válidas para as pessoas que passaram pela aprovação no benefício.

A distribuição desses cartões está acontecendo na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedes). No entanto, não adianta ir até o local sem antes fazer o agendamento. Quem não fizer vai acabar dando viagem perdida. Além disso, é preciso estar usando máscara para poder entrar no local.

Cartões

A Prefeitura de Palmas disse ainda que todas as pessoas precisam levar o RG e um comprovante de residência para pegar o cartão. Além disso, é importante levar uma caneta própria para evitar a contaminação pela Covid-19.

De acordo com as informações oficiais, esse Auxílio municipal da capital do Tocantins está pagando três parcelas de R$ 200. Isso é mais dinheiro do que muita gente está recebendo mensalmente na versão federal do programa.

No caso do projeto de Palmas, as pessoas só podem usar a quantia em estabelecimentos que possuem cadastro com a Prefeitura. É por isso que o dinheiro funciona mais como um ticket. Com ele é possível comprar diversos alimentos e produtos essenciais.

Auxílios

Não é apenas o Auxílio de Palmas que está passando por alguns problemas. De acordo com informações oficiais, vários outros benefícios estaduais e municipais também estão apresentando críticas duras da população.

Chama atenção também, por exemplo, a situação do Auxílio Emergencial estadual do Rio de Janeiro. De acordo com informações de bastidores, várias pessoas estão relatando atrasos nos pagamentos do programa em questão.

Planalto

Na versão federal, a grande novidade é mesmo o anúncio da prorrogação do projeto. Agora, os repasses deverão seguir até, pelo menos, o próximo mês de outubro. Pelo menos essa é a ideia do Ministério da Economia até aqui.

O Ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que esse prazo pode se esticar por mais alguns meses. Tudo vai depender do desenvolvimento da pandemia do novo coronavírus daqui para frente.