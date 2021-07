Cidade mineira libera público no estádio, mas depende de aval da FMF

Ipatinga, MG, 07 (AFI) – A Prefeitura de Ipatinga, cidade mineira distante 209 km de Belo Horizonte, liberou a presença de público nos estádios. O clube da cidade, porém, só poderá contar com o apoio da torcida após o aval da Federação Mineira de Futebol (FMF).

E isso não deve ocorrer. A FMF segue as normas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que ainda não liberou a entrada de público nos estádios. Sem falar que os rivais do Ipatinga no Módulo II do Campeonato Mineiro seguem atuando com portões fechados.

Dessa forma, o estádio João Lamengo Netto, conhecido como Ipatingão, deverá seguir com as arquibancadas vazias. O Decreto 9.720, que autorizou a presença de público, permite apenas 15% da capacidade do Ipatingão, que é de 22 mil. Logo, 3.300 torcedores poderiam comparecer ao estádio.

TUDO IGUAL NO MINEIRÃO!

Além da restrição, há também o protocolo de distanciamento de 1,5 metro, e o uso obrigatório de máscaras. Quem organizar o jogo ou o evento no estádio, deve disponibilizar álcool em gel.

O Ipatinga enfrentará o Tupynambás no sábado pelo Módulo II do Estadual Mineiro.