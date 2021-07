Circuito de Cinema está com edital aberto para músicos de Penedo e região

Prefeitura de Penedo apoia a realização do evento que terá sua 11ª edição neste ano

Músicos de Penedo e da região do Baixo São Francisco têm uma oportunidade de se apresentar em festival de nível nacional. Por meio de edital, o palco das apresentações artísticas do Circuito Penedo de Cinema está disponível para o talento dos ribeirinhos.

O evento apoiado pela Prefeitura de Penedo será realizado no período entre 22 de 28 de novembro. Para abrilhantar as noites do festival, quem sabe fazer música pode se inscrever até o próximo dia 05 de setembro.

O edital para apresentações artísticas da 11ª edição do Circuito Penedo de Cinema pode ser conferido clicando aqui.

A inscrição é gratuita, sendo necessário o envio de currículo artístico da atração musical (artista ou grupo), o projeto de show, além de um vídeo com boa qualidade de imagem e som, no formato MP4, segundo as normas do edital.

A organização também aceita o envio de link válido, com acesso liberado ao vídeo quie precisa ser de boa qualidade, de imagem e som, de uma apresentação com pelo menos duas músicas do artista ou banda.

O Circuito Penedo de Cinema exibe festivais competitivos e mostras não-competitivas, sendo uma realização do Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo (IECPS), da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), com patrocínio do Comitê da Bacia Hidrográfica (CBHSF), da Prefeitura de Penedo e do Sebrae Alagoas.