Circuito Penedo de Cinema tem número recorde de filmes inscritos

Superando as últimas 10 edições, maior evento audiovisual de Alagoas recebeu 873 inscrições para quatro mostras deste ano

Mesmo diante de um cenário completamente tortuoso para o audiovisual brasileiro, o Circuito Penedo de Cinema atingiu a marca de 873 curtas-metragens inscritos para edição de 2021. Em formato híbrido (on-line e presencial), o 11º Circuito acontece de 22 a 28 de novembro.

Os filmes inscritos passarão, agora, por uma seleção cuidadosa da curadoria das três mostras competitivas, além da mostra não competitiva de Cinema Infantil. A lista com as produções selecionadas deve ser divulgada em 30 de agosto, nas redes sociais do Circuito. Durante o evento, os filmes serão avaliados por um júri especializado e pelos espectadores, que poderão assistir a todas as mostras e votar no site oficial.

Para o coordenador-geral do Circuito, Sérgio Onofre, o número revela a intensa produção ocorrida nos últimos dois anos, antes da pandemia no país. “Diante deste cenário pandêmico, no qual os processos de gravações foram interrompidos, recebemos esse número recorde de inscritos com grande surpresa”, revela.

SOBRE O CIRCUITO PENEDO

Ano após ano, o Circuito se reinventa e busca abrir espaço para novas discussões, sempre reafirmando seu papel como instrumento para olhares e perspectivas sobre o vasto patrimônio audiovisual alagoano e nacional, em diálogo com a educação. Durante sete dias, a cidade histórica de Penedo recebe uma programação intensa e gratuita. Com a execução também digital do Circuito, além dos filmes disponibilizados no site do evento, debates, rodas de conversa e oficinas passaram a acontecer em formato on-line. O programa engloba ainda a exibição de longas-metragens brasileiros e uma retrospectiva da Mostra Sururu de Cinema Alagoano.

O festival se apresenta como lugar de resistência e luta diante das situações adversas para o campo da cultura no país. É nesse contexto de reafirmação do cinema nacional, de suas produções e da empregabilidade promovida pelo setor que o evento se faz ainda mais importante.

O Circuito, composto por três festivais competitivos, mostras não-competitivas e pelo 11º Encontro de Cinema Alagoano, é uma realização do Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo (IECPS), da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), com patrocínio do Comitê da Bacia Hidrográfica (CBHSF), da Prefeitura de Penedo e do Sebrae Alagoas.