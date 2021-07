Cisamapi abre novo Processo seletivo para Auxiliar de Administração

Edita tem vagas de nível médio Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga (Cisamapi) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 02 vagas no cargo de auxiliar de administração. O salário oferecido será no valor de R$ 1.343,22, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 11 de julho de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Exame Consultores. O valor da inscrição está fixado em R$ 42,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, informática e conhecimentos gerais. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 25 de julho de 2021.

A seleção é válida por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

ATRIBUIÇÕES

AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO: Executar serviços de apoio nas áreas de administração, estoque, compras, atendimento e faturamento; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritórios.

EDITAL 01/2021