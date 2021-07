Citibank informa novas oportunidades de Emprego; confira os cargos – Notícias Concursos

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

Com objetivo de ampliar seu quadro de funcionários que almejam ingressar ao mercado de trabalho, a Citibank, empresa global de serviços financeiros com mais de 200 milhões de contas em cerca de 160 países, divulgou a abertura de novas vagas de emprego em diversas especialidades no país.

Confira abaixo as oportunidades:

Finance Rptg Intmd. Analyst;

Reconciliation Analyst;

Loan Doc & Proc Sr Manager;

Customer Service Analyst 2;

CCB Next Relationship Manager;

Analista intermediário do processo de Trade;

Analista intermediário do processo de Cash & Trade;

Analista de Suporte de Operações – Pleno.

Sobre a Citibank

Você Pode Gostar Também:

O Citibank é o banco mais globalizado do mundo, com mais de 200 anos de atuação. Mantém presença em 96 países, 21 deles na América Latina, possui 200 milhões de contas de clientes e emprega mais de 200 mil pessoas. Disponibiliza para pessoas, corporações, governos e instituições uma variedade de produtos e serviços financeiros, incluindo serviços bancários e de crédito ao consumidor, serviços bancários corporativos e de investimento e corretagem de valores.

O Citi atua no Brasil desde 1915 e oferece uma ampla gama de serviços bancários para clientes corporativos, institucionais e de altíssimo patrimônio. É conhecido por seus altos padrões de qualidade e atitude pioneira na criação de produtos financeiros e serviços. O Citi contribuiu para o crescimento do Brasil, canalizando investimentos para as indústrias privadas e de infraestrutura do país e também atuando como assessor financeiro de grandes empresas.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da Citibank e cadastra-se na função desejada. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.