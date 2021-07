Claudete Troiano testa positivo para Covid-19 e é afastada da TV: ‘Rezem por mim’

Claudete Troiano foi pega de surpresa nesta quinta-feira (29) após testar positivo para Covid-19. Com o diagnóstico, a apresentadora foi afastada do trabalho na RedeTV!, onde comanda o Vou Te Contar.

“Ela realmente testou positivo, mas está com a saúde perfeita, apenas em repouso, sintomas de gripe e isolamento social. Vamos cuidar dela direitinho e, no mais tardar, em 15 dias, tudo estará em ordem”, afirmou Marcela Troiano, filha de Claudete, ao ..

Já em conversa com o NaTelinha, a veterana detalhou que não apresenta sintomas graves – ela já recebeu as duas doses da vacina contra a doença – e que fará o isolamento dentro de casa. “Eu tomo tanto cuidado… Aqui em casa não entra nada sem ser bem higienizado. Até mandei fazer umas plaquinhas pra colocar na porta ‘por favor tirar os calçados’ e tal… Ninguém entra de sapato da rua, a gente tira toda a roupa que vem da rua, lava, enfim… aqueles cuidados que todo mundo está tomando em casa, limpando todos os produtos que entra em casa…”, disse a famosa.

E seguiu: “Eu estou com as duas doses desde maio. Eu não sei, sinceramente, como esse danado me pegou. Eu tomo cuidado, eu ando de máscara, higienizo as mãos, mas ele (o coronavírus) é muito traiçoeiro mesmo, né? Mas agora minha preocupação é com a minha equipe, com a direção do programa. A equipe já foi afastada, o diretor também. Aqueles que trabalham comigo no estúdio todos serão testados e Deus queira que estejam todos bem”.

Apesar de estar se recuperando bem, Claudete pediu oração aos fãs e amigos. “Infelizmente já vitimou tantas pessoas no mundo, aqui no Brasil, tantos que já se foram, tantos lares aí vivendo a tristeza de ter perdido alguém pra esse vírus. O negócio é ter muita fé, coisa que eu sempre tive e vou continuar tendo pra passar por mais essa e bem, se Deus quiser. Rezem por mim”, concluiu.