Claudia Rodrigues apresenta melhora no estado de saúde e deixa UTI

Claudia Rodrigues apresentou melhora no estado de saúde após um pré-surto ocasionado pela ausência de medicamentos para conter o avanço da esclerose múltipla. Quem anunciou a novidade foi a assessora da artista, Adriane Bonato, através das redes sociais.

“Agora, que estamos mais calmos, vou contar o que aconteceu com Claudia. Ela teve alta da Unidade de Terapia Semi-Intensiva na tarde de sábado, dia 17 de julho, e está no quarto”, iniciou a porta-voz.

E seguiu dizendo: “Na sexta feira, dia 16 de julho, ela não fez a infusão do Ocrevus (remédio que trata a esclerose múltipla) para fazer uma infiltração no braço direito que está muito inflamado por consequência de uma ruptura parcial no tendão”.

Adriane afirmou que houve um conflito acerca da vacinação contra a Covid-19 e o tratamento da doença autoimune. “Quero deixar claro que cada caso é um caso. Além de ter esclerose múltipla há 21 anos, ela é transplantada, tem desautonomia e tem outros problemas de saúde. Não houve imprudência do médico dela, mas, sim, de quem está coordenando a questão das vacinas”, esclareceu.

