Cleo anuncia casamento em cartório com Leandro D’Lucca

Aos 38 anos, Cleo decidiu oficializar a união com o namorado, o empresário Leandro D’Lucca. Os dois irão se casar nesta sexta-feira (9), em um cartório de Minas Gerais. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da atriz à revista Quem, que explicou ainda que a cerimônia será apenas no civil.

Sem festa ou aglomeração, o evento contará apenas com a presença das testemunhas. Os pombinhos assumiram que estavam juntos em dezembro do ano passado.

Para quem não lembra, a filha de Glória Pires já foi casada com os atores João Vicente de Castro e Rômulo Arantes Neto. Já Leandro, teve um relacionamento com a atriz Dani Pavan, com quem teve um filho, o Gael.