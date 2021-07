Cleo Pires e Leandro D’Lucca se casam; veja fotos

Cleo Pires se casou com o empresário Leando D’Lucca nesta sexta-feira (9). Por causa da pandemia, o casal optou por firmar a união apenas no civil com a presença apenas das testemunhas e sem promover aglomerações. A cerimônia da cantora contou com a presença de Gloria Pires, Fábio Jr e Fiuk por videoconferência.

Fotos do casamento foram compartilhadas por uma amiga da cantora, Jenni Mosello, nas redes sociais. “ELA CASOOOU!! Te amo mais que tudo nesse mundo, você merece ser a pessoa mais feliz desse mundo!! @leandrodlucca se você magoar ela te mato, beijos”, legendou.