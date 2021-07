Clube da Série A fecha parceria com Governo Estadual

Cuiabá, MT, 1 (AFI) – O Cuiabá e o Governo de Mato Grosso fecharam parceria na manhã desta quinta-feira para a disputa da Série A do Brasileiro.

O Dourado irá estampar as frases “Conheça Mato Grosso” e “Invista em Mato Grosso” na camisa de jogo, treino, banners e demais ações para potencializar o nome do estado no cenário nacional.

PALAVRA DO PRESIDENTE

Alessandro Dresch comentou sobre os benefícios do acordo.

“O Cuiabá agradece o Governo do Estado. Vamos divulgar ainda mais o nosso Mato Grosso, pois Cuiabá é Mato Grosso na Série A. Com esse apoio do Governo, a gente pretende se manter na Série A e cada vez mais divulgar o nosso estado”, disse.

SITUAÇÃO NA TABELA

O Dourado não está na bem no Brasileirão e ainda não conquistou nenhuma vitória em cinco jogos. São quatro empates e uma derrota, o colocando em 18° lugar, ou seja, na zona de rebaixamento.

PRÓXIMO JOGO

A próxima partida é nesta quinta-feira, às 20h, contra o Flamengo, na Arena Pantanal.