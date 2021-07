Clube da Série C acerta com ex-técnico de Guarani e XV de Piracicaba

Manaus, AM, 27 (AF) – O Manaus anunciou oficialmente a contratação do treinador Evaristo Piza, e o auxiliar-técnico André Dias, que chegam para comandar o Gavião do Norte no restante da temporada de 2021. Quem conduziu a negociação foi Fausto Silva, ex-Linense, e executivo de futebol. O dirigente agiu rápido e trouxe um técnico conhecedor da divisão.

Evaristo possui uma longa carreira como treinador. Iniciando nas categorias de base do Guarani (SP), onde dirigiu a equipe sub-15 em 2002, Evaristo também teve passagem por clubes como a Portuguesa Santista (SP), Mirassol (SP), XV de Piracicaba (SP), e pelo Botafogo da Paraíba (PB), onde foi campeão paraibano em 2019.

Vale lembrar que pelo Belo, Evaristo esteve presente no comando técnico do clube paraibano por três anos, e na Série C de 2020, foi chamado as pressas para evitar o rebaixamento da equipe, e atingiu o objetivo com sucesso.

Evaristo Piza fechou com o Manaus. Foto: Aldo Carneiro / Pernambuco Press

SITUAÇÃO

Evaristo também já comanda o Gavião Real na partida contra o Santa Cruz neste domingo, às 18h, no estádio do Arruda, pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O treinador chega com o Manaus na sétima colocação do Grupo A, com 11 pontos. O líder é o Botafogo-PB, com 15.