Clube da Série C anuncia atacante Rildo, ex-Corinthians e Ponte Preta

Belém, PA, 13 (AFI) – Depois de ter anunciado a contratação do atacante Rafael Grampola, a direção do Paysandu também confirma, na tarde desta terça-feira (13), a chegada do experiente atacante Rildo, de 32 anos, para a sequência da Série C no Campeonato Brasileiro.

O atleta que atua na ponta esquerda, mas pode fazer outras funções no ataque, estourou no futebol nacional em 2013 quando jogou na Ponte Preta. Jogador rápido e com habilidade, logo chamou atenção dos grandes e foi para o Corinthians. Depois atuou ainda no Coritiba e no Vasco.

SEM RITMO DE JOGO

A última partida do atacante foi em dezembro de 2020, pelo Avaí. Rildo acabou perdendo vaga na equipe do técnico Claudinei Oliveira e teve seu contrato rescindido no último mês de abril. Agora, querendo retornar à boa fase que viveu no futebol, o atacante chega ao Papão com expectativa de ser o novo homem-gol, e dar muitas alegrias à fiel bicolor.

NA SÉRIE C

Em busca do acesso à Série B, o Paysandu é o vice-líder do Grupo A da Série C, com 11 pontos, assim como Botafogo-PB e Ferroviário. O próximo desafio é diante do Altos, neste sábado, às 19h, na Curuzu.