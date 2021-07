Clube do Brasileirão anuncia zagueiro ex-Vasco e Coritiba

Goiânia, GO, 6 (AFI) – O setor defensivo do Atlético-GO ganhou novo reforço nesta terça-feira (6). A diretoria do Dragão anunciou pela manhã a contratação do zagueiro Werley. O defensor está regularizado e à disposição do técnico Eduardo Barroca.

Experiente zagueiro de 32 anos, Werley acumula passagens por grandes equipes do Brasil como, Atlético-MG, Grêmio, Coritiba. Nas últimas três temporadas, o defensor vestiu a camisa do Vasco, no total foram 71 jogos pelo clube carioca.

POR POUCO

O zagueiro chega para o setor de maior destaque do time rubro-negro. O Atlético-GO não sofreu gols em 21 dos 32 jogos que fez na temporada. No Dragão, Werley jogaria ao lado do irmão Nathan Silva, que teve de retornar ao Atlético-MG na semana passada.

O Atlético-GO volta a campo nesta quarta-feira diante do Sport pela 10ª rodada do Brasileirão, e Werley deverá ser relacionado.