CNH Gratuita 2021: Últimos dias de inscrições

O Governo do estado de Goiás liberou a lista com o nome dos aprovados no programa CNH Social. No total, 3 mil pessoas foram contempladas. Mas atenção: O prazo final para realização da matrícula online é até 27 de julho, próxima terça-feira.

Embora o cenário ainda seja de pandemia, o Detran-Goiás anunciou os cidadãos beneficiados pelo projeto. Todos os 3 mil cidadãos aprovados devem realizar sua matrícula no site do órgão, caso não seja feita, ficam sujeitos a perder a vaga.

Matrícula da CNH Social

Como mencionado, o cidadão contemplado deve realizar a sua matricula para efetivar a sua vaga. Ele deve cumprir esse requisito até o dia 27 de julho por meio do site do Detran. Ao acessar o portal, basta clicar a opção da CNH Social e preencher o formulário.

Aqueles que não realizarem esse procedimento dentro do prazo estabelecido pelo Detran, perderão a vaga, que deve ser preenchida por outro cidadão por meio de remanejamento.

Após o cadastro, o candidato deve apresentar a documentação exigida em uma unidade do Detran até o dia 12 de agosto. Confira quais documentos são esses:

As cópias serão feitas preferencialmente na mesma folha;

CNH (é obrigatório a apresentação da mesma);

Se houver necessidade de alterar dados pessoais apresentar carteira de identidade ou equivalente dentro do prazo de validade (carteira de trabalho e passaporte);

CPF;

Comprovante de endereço;

Vide Comprovantes de Endereço Aceitos pelo Detran-GO.

A lista com o nome dos novos candidatos, ou seja, de remanejamento deve ser liberada em 18 de agosto.

Calendário para candidatura da CNH Social

27/07 – Prazo final para realização da matrícula online;

12/08 – Prazo final para entrega da documentação no Detran;

18/08 – Data prevista para divulgação da segunda chamada.

Valores e serviços

Total cobradas pelo DETRAN-GO: Isentas (Taxa e Licença para aprendizagem);

Exame Médico: Isento;

Exame Psicotécnico: Isento.

Aulas Prática de Direção Veicular: Isentas, diretamente com o Centro de Formação de Condutores (CFC-B ou CFC-AB) de sua preferência e que seja aderido ao programa CNH Social.

Fonte: Notícias Concursos