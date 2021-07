CNPq informa que irá restabelecer Lattes na segunda-feira (2)

Desde a última sexta-feira, dia 23 de julho, o sistema Lattes e a plataforma Carlos Chagas estão fora do ar, causando preocupação para pesquisadores de todo o país. Ambas as plataformas são de responsabilidade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

De acordo com o CNPq, os dados estão seguros pois a transferência do backup dos dados da plataforma Lattes para um novo servidor já foi feita. Desse modo, o CNPq informou que o acesso aos sistemas de pesquisa será reestabelecido na próxima segunda-feira, dia 2 de agosto.

Por meio de nota, o CNPq afirmou que “está em andamento a restauração do equipamento que apresentou problemas para operacionalização das aplicações. A perspectiva é de retorno do funcionamento na segunda-feira pela manhã, com o restabelecimento do acesso aos sistemas do CNPq”.

O apagão que retirou o Lattes e a plataforma Carlos Chagas do ar, impedindo o acesso aos dados, aconteceu devido à queima de um dispositivo em um equipamento que controla os servidores que hospedam as plataformas. De acordo com o presidente do CNPq, Evaldo Vilela, o órgão descartou a ação de um hacker.

Conforme esclarecimento do órgão, o pagamento de bolsas seguirá normalmente. Além disso, o CNPq irá prorrogar todos os prazos relacionados a projetos e entregas de relatórios. O conselho deve definir novas datas assim que os sistemas se normalizarem.

O órgão assegurou que há backups de todas as informações. Desse modo, não houve perdas de dados dos currículos no Lattes e de outros dados da plataforma Carlos Chagas. Clique aqui e confira a nota na íntegra.

