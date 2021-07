COHAB Bandeirante – SP anuncia novo Concurso público – Notícias Concursos

Em São Paulo, a Companhia de Habitação Popular Bandeirante (Cohab) anuncia a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher 05 vagas em cargos de nível médio/técnico, sob a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

As vagas destinadas são para os cargos de Assistente Jurídico (1 vaga), Técnico em Contratações (1 vaga), Técnico em Sistemas Financeiro Habitação (2 vagas) e Analista de Contabilidade (1 vaga). O salário oferecido será no valor de R$ 2.071,32, mais R$ 926,00 de vale-refeição, R$ 502,00 de vale-alimentação, por carga horária de 40 horas sem

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h do dia 4 de agosto de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial do Instituto Brasileiro de Capacitação (IBFC). O valor da inscrição está ficado em R$ 50,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática e conhecimentos específicos.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 29 de agosto de 2021. O concurso é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

EDITAL 01/2021

