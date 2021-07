Com apoio do Google, JA Brasil abre 590 vagas para curso gratuito de tecnologia

A JA Brasil (Junior Achievement), especializada na preparação de jovens para o mercado de trabalho, está lançando novas turmas do programa Tech.JÁ. O curso é gratuito, online e tem o objetivo de capacitar jovens na área de suporte em Tecnologia da Informação (TI). Ao todo, são 590 vagas. E os interessados precisam ter de 18 a 29 anos, baixa renda e formação em escolas da rede pública de ensino. As informações são do site JC Concursos.

As inscrições para o programa vão até 23 de julho e podem ser feitas no site da empresa. As aulas se iniciam em 16 de agosto.

Na prática, os estudantes precisarão se dedicar 4 horas por dia, 4 vezes por semana, durante 20 semanas. Com a conclusão do curso, eles receberão um certificado profissional de suporte em TI do Google e, ainda, uma certificação da JA Brasil. Isso porque a iniciativa tem o apoio do Google.org e do BID Lab (Laboratório de Inovação do Grupo BID). A turma de candidatos será integrada em bancos de talentos de empresas parceiras, como Magalu, Rappi, Connect e ABVCAP, podendo ser chamados para entrevistas caso haja disponibilidade de vagas.

Vale ressaltar que para fazer o curso não é necessário conhecimento ou experiência anterior, apenas o ensino médio completo e ter interesse em atuar na área de TI.

Confira abaixo a lista completa de critérios para o processo de seleção:

Renda per capita de até 2 salários mínimos;

Ensino Médio completo;

Ter feito o ensino médio em escola pública ou ter ganhado bolsa de 100% em escola particular;

Não estar trabalhando (em emprego formal) e nem estudando (em cursos do ensino superior ou tecnólogos);

Ter entre 18 e 29 anos;

Morar em uma das cidades onde o curso será ofertado (apesar de online, é necessário que as pessoas residam nas cidades indicadas abaixo para receber possíveis benefícios ofertados e acesso às vagas – quando houver disponibilidade)

Mais detalhes do programa Tech.JÁ

O programa Tech.JÁ oferece capacitação técnica em TI, desenvolve habilidades comportamentais e oferece oportunidades de mentoria com profissionais do mercado de tecnologia, aulas de criação de currículo e sobre como agir em entrevistas de emprego, além de apoiar os alunos a conseguirem boas colocações no mercado de trabalho ao final do curso.