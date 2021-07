Com áudios vazados de briga, DJ Ivis tenta justificar agressões contra Pamella Holanda

Nesta quinta-feira (22), áudios possivelmente vazados pelo DJ Ivis apontam uma briga envolvendo ele e a ex-mulher, Pamella Holanda. Durante a conversa é possível identificar que a moça dá indícios de um possível suicídio.

Segundo o colunista Leo Dias, a exposição da discussão tem o intuito de tentar justificar as agressões que o cantor fez contra a mãe da sua filha Mel.

“Se tu sair, eu me mato junto com a Mel. Eu tô falando sério. Por que sabe quem não tem mais o que perder? Sou eu!”, diz a estudante em um momento da gravação. O músico, então, rebate: “Se você fizer isso, eu não vou poder fazer nada, porque você vai se matar e matar sua filha, sem eu ter culpa de nada. Você não sabe nem o que está falando… Uma inocente que está ai dormindo”.

A estudante segue ao fundo xingando o cantor. “Quero ver se tu sai daqui… quero ver”, contesta ela. Num outro momento, Ivis afirma: “Cansei da história de dinheiro, de fama, cansei…”. Pamella enfatiza: “Mas tu é isso, tu se resume a isso….”.

Na sequência, o produtor musical se defende, dizendo que as conquistas são frutos do seu trabalho. “Tudo o que tenho é fruto do meu trabalho e se você se jogasse daqui, com a sua filha, você seria resumida à uma mãe louca que se matou. Eu já te falei várias vezes que você pode sair e levar a Mel [filha do casal]. Deixo esse apartamento. Já fiz tudo o que podia e não deu em nada”.

Para quem não sabe, DJ Ivis está preso desde o último dia 14, após a repercussão das agressões à ex-companheira.