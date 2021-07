Com base do Botafogo-SP e Argel Fuchs no comando, confira a Seleção FI da 9ª rodada da Série C

Campinas, SP, 26 (AFI) – A nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro terminou com o Botafogo-PB na liderança do Grupo A, com 15 pontos, ao lado de Ferroviário. Tombense-MG e Volta Redonda-RJ fecham o G-4, com 14. Pelo Grupo B, o Ypiranga-RS tem os mesmos 15 do Novorizontino-SP. Criciúma-SC soma 17 e Ituano-SP, 16.

O principal destaque, no entanto, é o Botafogo, que fez um confronto direto contra o Ituano e venceu de 2 a 1. O Pantera, inclusive, entrou com dois atletas na Seleção FI da rodada, além do técnico Argel Fuchs.

O treinador vem fazendo uma boa campanha no comando do clube paulista e soube mostrar poder de reação para virar o duelo diante de um adversário na luta pelo acesso.

CONFIRA A SELEÇÃO FI DA NONA RODADA DA SÉRIE C:

Giovanni (Novorizontino-SP);

Pará (Botafogo-SP), Léo Kanu (Ypiranga-RS), Vinícius Guarapuava (Paraná-PR) e Tiaguinho (Altos-PI);

Amaral (Botafogo-PB), Juninho Arcanjo (Altos-PI) e Anderson Paraiba (Manaus-AM);

Everton Galdino (Tombense-MG), Neto Pessoa (Botafogo-SP) e Rildo (Paysandu-PA).

Técnico: Argel Fuchs (Botafogo-SP).

CONFIRA A ATUAÇÃO DE CADA JOGADOR:

Goleiro:

Giovanni (Novorizontino-SP) – Foi um dos grandes nomes da vitória do Novorizontino diante do Mirassol, por 1 a 0. Quando o Leão estava pressionando, o goleiro apareceu para fazer grandes defesas e assegurou o resultado a favor do time da casa. Ele detém a confiança de sua comissão técnica e companheiros de equipe.

Lateral-direito:

Pará (Botafogo-SP) – Um dos mais experientes do elenco, o lateral-direito foi importante na vitória do Botafogo sobre o Ituano por 2 a 1. Foi de seus pés que saiu o cruzamento para o gol de Walter, logo no primeiro minuto do segundo tempo. Pará corre muito e não desiste das jogadas. Sinônimo de raça, a qual o técnico Argel Fuchs adora.

Zagueiro:

Léo Kanu (Ypiranga-RS) – Na defesa, mostrou a tranquilidade de sempre e ainda se aventurou ao ataque e abriu o caminho para a vitória do Canarinho sobre o São José no sábado. Foi dele o primeiro gol da equipe.

Zagueiro:

Vinícius Guarapuava (Paraná-PR) – Vinícius foi essencial para o empate por 1 a 1 entre Paraná e Oeste. O defensor apareceu como elemento surpresa para deixar tudo igual, resultado importante na luta contra o rebaixamento.

Lateral-esquerdo:

Tiaguinho (Altos-PI) – Foi a válvula de escape do Altos no empate por 2 a 2 com o Jacuipense. Tomou conta do setor e teve atuação destacada, principalmente ofensivamente, tendo contribuído com uma assistência para gol. O empate passou muito pelos seus pés.

Manaus e Paysandu empataram por 1 a 1

Volante:

Amaral (Botafogo-PB) – Em um duelo difícil diante do Santa Cruz, foi preciso achar espaços e prevenir as principais investidas adversárias. Cumprindo bem o seu papel como volante, Amaral ajudou a desarmar as principais ofensivas pernambucanas e a girar o jogo. Com isso, fez o feijão com arroz e ajudou a pavimentar a vitória diante da Cobra Coral.

Meia:

Juninho Arcanjo (Altos-PI) – Depois de ver o Jacuipense-BA ficar duas vezes na frente do placar, o Altos-PI lutou até o fim e conseguiu arrancar um empate por 2 a 2 que fez com que a equipe chegasse a três jogos sem derrota para seguir na briga pelo G4 do Grupo A. Um dos destaques foi o camisa 10, Juninho Arcanjo que criou as principais jogadas de perigo do clube durante os 90 minutos e participou do lance dos dois gols.

Meia:

Anderson Paraiba (Manaus-AM) – Cabeça pensante do Manaus, fez de tudo para tirar o time da situação que se encontra. Deu bons passes para seus companheiros e criou boas situações de gols contra o Papão.

Atacante:

Everton Galdino (Tombense-MG) – Tombense e Volta Redonda não fizeram uma grande partida, tanto é que o resultado de 1 a 1, em Tombos, resume o que foi apresentado. Um dos melhores do time mineiro foi Everton Galdino, sempre ativo no ataque e que cruzou para Rubens balançar as redes.

Botafogo-PB venceu o lanterna Santa Cruz e agora lidera o Grupo A

Atacante:

Neto Pessoa (Botafogo-SP) – O Botafogo encerrou uma sequência de seis jogos sem derrota do Ituano. E a vitória saiu num lindo gol de Neto Pessoa, aos 40 minutos do segundo tempo. O jogador arriscou de longe, forte, sem chances de defesa para Pegorari. Merece estar na Seleção FI pela importância do gol.

Atacante:

Rildo (Paysandu-PA) – Não jogava desde dezembro do ano passado. Neste domingo, estreou com a camisa do Paysandu, entrando no segundo tempo. Aos 50 minutos, quando todos pensavam que o Manaus venceria, ele apareceu e marcou de cabeça o gol de empate. O gol da redenção.

Técnico:

Argel Fuchs (Botafogo-SP) – Vem fazendo boa campanha no comando do Botafogo, que está cada vez mais próximo da zona de classificação. O treinador soube suportar a pressão do rival e viu sua equipe virar para cima do Ituano nos minutos finais. O clube paulista está crescendo na competição.