Com Covid-19, Andressa Ferreira revela alto uso de remédios

Após testar positivo para a Covid-19, Andressa Ferreira usou as redes sociais nesta terça-feira (13) para falar sobre o quadro de saúde dela. A influenciadora digital relatou que tem feito alto uso de remédios.

“Aparecei! Estou me sentindo bem melhor hoje. Estou descansando bastante, aproveitando esses dias para organizar as minhas coisas […], mas estou descansando. Estou tomando um monte de remédio aí, então estou me sentindo bem melhor. Não sei se é à base do remédio ou se o vírus está indo embora mesmo. Continuo não sentindo cheiro de nada, continuo não sentindo gosto de nada. Cansada né?”, relatou.