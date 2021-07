Com “dedo do técnico” Francisco Diá, Ferroviário vence mais uma e assume a ponta

Fortaleza, CE, 19 – Jogando no Estádio Carlos de Alencar Pinto, neste domingo, pela oitava rodada no Campeonato Brasileiro da Série C, o Ferroviário venceu o Manaus e assumiu a liderança do Grupo A na competição. O único gol da partida foi marcado pelo meia Reinaldo.

Durante a primeira etapa, o Tubarão da Barra demonstrou seu poder ofensivo e buscava criar espaços no campo adversário, com boas chances através de Gabriel Silva e Édson Cariús. Aos 25 minutos, Reinaldo acertou um golaço abrindo o placar. Em vantagem, o Tubarão da Barra buscava ampliar o marcador, mas o placar seguiu inalterado.

ETAPA FINAL

Na volta do intervalo, o time adversário esboçou reação, mas parava nas defesas do goleiro Rafael. O Ferroviário, com as mudanças feitas por Francisco Diá, passou a aproveitar os lances de contra-ataques em busca de aumentar a vantagem.

VIVE GRANDE FASE

Com a vitória o time do técnico Francisco Diá assumiu a liderança do Grupo A com 14 pontos e conquistou sua segunda vitória consecutiva na Série C do Brasileiro, havia vencido o Paysandu-PA fora de casa por 2 a 0 e na partida diante do Manaus o treinador chegou ao seu 33º jogo no comando do Ferroviário com 21 vitórias, oito empates e apenas quatro derrotas, entre Copa Fares Lopes quando conquistou titulo inédito, campeonato estadual chegando a semifinal, Copa do Brasil e Série.

PRÓXIMO COMPROMISSO

Na próxima rodada, no sábado (24), encara o Floresta, às 17 horas, no Carlos de Alencar Pinto.

