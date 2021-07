Com domínio de paulistas, Seleção FI da 8ª rodada da Série C outra vez no 4-3-3

Campinas, SP, 19 (AFI) – A fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série C está cada vez mais equilibrada. Prova disso é que nessa oitava rodada, apenas um dos dez jogos terminou com uma vitória por mais de dois gols de diferença. E, por conta disso, a Seleção FI com os melhores da rodada, chega com domínio de clubes paulista que conquistaram bons resultados.

O Ituano, que embalou a quinta vitória seguida pra entrar de vez na briga pela liderança do Grupo B ao vencer o duelo direto diante o Ypiranga-RS, por 2 a 1, colocou dois representantes: o atacante João Victor e o técnico Mazola Júnior. Já o Mirassol, que bateu o forte time do Criciúma, é representado pelo goleiro Edson Mardden, o zagueiro Guilherme Paraíba e o atacante Rafael Silva. Botafogo-SP e Novorizontino também tem um jogador cada, entre os melhores da rodada.

CONFIRA A SELEÇÃO FI DA 8ª RODADA DA SÉRIE C:

Edson Mardden (Mirassol-SP);

Rodrigo (Botafogo-SP), Guilherme Paraíba (Mirassol-SP), Guilherme Teixeira (Figueirense-SC) e Thiaguinho (Altos-PI);

Willean Lepo (Novorizontino), Reinaldo (Ferroviário-CE) e Cássio Ortega (Tombense-MG);

Rafael Silva (Mirassol-SP), João Victor (Ituano-SP) e Everton Bala (São José-RS).

Técnico: Mazola Júnior (Ituano-SP).

CONFIRA A ATUAÇÃO DE CADA JOGADOR:

Goleiro:

Edson Mardden (Mirassol-SP) – O goleiro Edson Mardden teve uma reestreia de luxo com a camisa do Mirassol. Ele foi peça importante na vitória diante do Criciúma-SC, pelo placar de 2 a 0, que fez com que a equipe paulista se reabilitasse no Grupo B após três derrotas seguidas. Entre as muitas defesas, a principal foi o pênalti defendido quando o duelo estava empatado sem gols.

Lateral-direito:

Rodrigo (Botafogo-SP) – O lateral teve boa consistência defensiva e ajudou o setor a não sofrer gols, mesmo fora de casa, diante do Figueirense. Além disso, não teve medo de subir ao ataque, sempre em velocidade e com bons cruzamentos. Ajudou o time a colar no G4 do Grupo B.

Zagueiro:

Guilherme Paraíba (Mirassol-SP) – Em um dos duelos que movimentaram as disputas da oitava rodada neste sábado, o Mirassol conseguiu bater o forte time do Criciúma por 2 a 0 para voltar ao caminho das vitórias e subir na tabela do Grupo B. Além da boa atuação defensiva, o zagueiro Guilherme Paraíba ainda fez um dos gols do jogo, de cabeça, aproveitando um escanteio cobrado na área já no final da partida.

Novorizontino venceu o Paraná fora de casa

Zagueiro:

Guilherme Teixeira (Figueirense-SC) – O setor defensivo do Figueirense se portou bem no empate sem gols com o Botafogo. Guilherme foi fundamental para dar segurança ao setor e segurar certa pressão dos paulistas, que exerceram mais pressão ofensiva na partida.

Lateral-esquerdo:

Tiaguinho (Altos-PI) – Destaque piauiense ao longo dos últimos anos, o lateral foi peça fundamental no importante empate do jacaré diante do Papão, fora de casa. Seguro, conseguiu conter as principais investidas do Papão pelo lado esquerdo, ajudando a construir o resultado e sacramentar o ponto conquistado.

Volante:

Willean Lepo (Novorizontino) – O volante foi o homem de marcação que ajudou a anular o meio-campo do Paraná. Mesmo fora de casa, foi cirúrgico nos desarmes e garantiu boa transição com bons passes. Ajudou o time a vencer por 2 a 0 e assumir a vice-liderança do Grupo B.

Meia:

Reinaldo (Ferroviário-CE) – Em um duelo equilibrado diante do Manaus-AM, a boa atuação do meia foi o fiel da balança para decretar a vitória cearense. Ainda na primeira etapa, ele pressionou os rivais, abrindo espaço na marcação para a criação de boas jogadas. Além disso, foi premiado pela boa atuação com um golaço o qual definiu a vitória.

Meia:

Cássio Ortega (Tombense-MG) – Diante do lanterna Santa Cruz-PE, o meia foi peça-chave na construção da vitória mineira. Ainda no primeiro tempo, após boa articulação de jogadas, sofreu o pênalti o qual definiu a vitória do Carcará. Além disso, seguiu dando trabalho à zaga Tricolor enquanto esteve em campo, coroando a sua boa atuação.

Mirassol foi um dos destaques da rodada

Atacante:

Rafael Silva (Mirassol-SP) – Depois de três derrotas seguidas, o Mirassol conseguiu voltar a vencer e foi ‘com classe’. Diante do forte time do Criciúma, o Leão conseguiu um bom resultado ao fazer 2 a 0 para se afastar da zona de rebaixamento e voltar a brigar pelo G4. Autor do primeiro gol do jogo, marcado de pênalti, o atacante Rafael Lima foi um dos destaques do time paulista, infenizando a defesa adversária durante todo o tempo.

Atacante:

João Victor (Ituano-SP) – No duelo que possivelmente foi o que “mais valeu”, o Ituano bateu o Ypiranga-RS em confronto direto. O Galo agora divide a liderança com os gaúchos, graças a João Victor. O ponta direita fez o gol da virada no início do segundo tempo, que garantiu a vitória. João Victor recebeu, dominou e bateu com categoria na saída de Deivity.

Atacante:

Everton Bala (São José-RS) – No duelo que abriu as disputas da oitava rodada, na sexta-feira, o São José-RS voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da Série C ao receber e vencer o Oeste-SP, pelo placar de 1 a 0. Um dos grandes responsáveis pelo bom resultado do time gaúcho foi o atacante Everton Bala, autor do único gol do jogo. No segundo tempo, ele arriscou um chute fraco de fora da área, mas mesmo assim o goleiro aceitou.

Técnico:

Mazola Júnior (Ituano-SP) – Vindo de cinco vitórias seguidas dentro do Campeonato Brasileiro da Série C, o treinador da Seleção FI não poderia ser outro que não fosse Mazola Júnior. Depois de pegar o Ituano nas últimas colocações do Grupo B, o treinador ajudou o Galo a vencer um duelo direto diante do Ypiranga-RS, por 2 a 1 e agora a equipe briga pela liderança da chave, empatado em número de pontos justamente com o adversário.