Com dúvida no meio-campo, Cuiabá tenta engatar segunda vitória para sair da zona de rebaixamento

Cuiabá, MT, 20 (AFI) – Embalado após vencer um duelo direto contra a Chapecoense, o Cuiabá volta a campo nesta quarta-feira (21) focado em mais um bom resultado para enfim sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. Em jogo atrasado da terceira rodada, que foi remarcado por conta de alguns duelos da Copa América disputados na Arena Pantanal, o Dourado recebe o Atlético-GO, às 19h.

Pensando nisso, a equipe fez seu último treino na manhã desta terça-feira (20), no qual o técnico Jorginho deu pistas do time que irá colocar em campo. A principal dúvida está no setor de meio-campo, já que o Pepê está de volta após cumprir suspensão e a tendência é que ele atue ao lado do volante Uillian Correia.

Já Rafael Gava se recuperou da indisposição intestinal, que o tirou da última partida e volta a ficar à disposição, mas deve começar a partida como opção no banco de reservas. Por outro lado, Camilo segue em recuperação do entorse no tornozelo direito e continua de fora.

Até por conta disso, o Cuiabá deve entrar em campo neste meio de semana com a seguinte formação: João Carlos; João Lucas, Marllon, Paulão, Uendel; Uillian Corrêa, Pepê, Felipe Marques; Clayton, Danilo Gomes, Jenison (Elton).