Com história e acesso, volante chega a marca de 50 jogos em clube mineiro

Sete Lagoas, MG, 15 (AFI) – O Democrata de Sete Lagoas-MG conquistou sua primeira vitória no Módulo II do Campeonato Mineiro ao vencer o Serranense por 1 a 0 pela segunda rodada. Agora, terá pela frente o Villa Nova, de Nova Lima, em que o volante Rafinha completará 50 jogos com a camisa do Jacaré.

FELIZ PELA MARCA

Em busca de realizar uma grande campanha, o volante Rafinha estará atingindo a marca de 50 jogos com a camisa do Jacaré. O capitão do time de Sete Lagoas chegou a sua quinta temporada na equipe e chegará à marca justamente diante de um ex-clube, já que tem duas passagens no Villa Nova.

“Muito feliz por alcançar esta marca e só tenho agradecer ao clube, à diretoria e aos torcedores pelo carinho. Estarei sempre honrando essa camisa que tanto me deu. Enfrentar um ex-clube é uma coincidência, mas o importante é que estamos no caminho certo em busca de nosso objetivo“, disse o volante.

ELOGIOU O ELENCO

O jogador chegou ao clube em 2017 e, em sua primeira passagem, conquistou acesso ao Módulo II. Para esta temporada, o jogador, que tem grande identificação com o clube, tem objetivos maiores. Quer conquistar mais um acesso e levar o Democrata à elite estadual após longos 13 anos.

“Temos um grupo forte com uma equipe mesclada com jovens atletas e com jogadores experientes e rodados com várias conquistas em grandes jogos e sabemos que é uma competição difícil onde vamos enfrentar clubes tradicionais como o nosso, mas nosso objetivo é levar o clube de volta a elite”, disse o volante Rafinha.

MAIS SOBRE RAFINHA

O jogador iniciou sua carreira na Ponte Preta, mas teve passagens por vários clubes no futebol mineiro como Fabril, Formiga, América TO, Valeriodoce, Boston City Brasil, de Manhuaçu e Villa Nova.

Jogou também no futebol paranaense pelo Nacional e J. Malucelli. No Acre, atuou pelo Rio Branco e, no futebol de Malta, pelo Pietà Hotspurs.

SITUAÇÃO NO ESTADUAL

O Democrata estreou com uma derrota para o Betim por 2 a 0, mas se recuperou na segunda rodada ao vencer o Serranense por 1 a 0. Na próxima rodada, encara o Villa Nova, no sábado (16).