Com interesse de time turco, Juventude pode perder mais um atacante

Caxias do Sul, RS, 29 (AFI) – Depois de perder o atacante Matheus Peixoto, negociado com o Metalist Kharkix, da Segunda Divisão da Ucrânia, o Juventude deve perder mais um jogador no setor. Isso porque Capixaba recebeu proposta de um time da Turquia, embora o time gaúcho afirme que até agora foi apenas uma sondagem.

Capixaba está no Juventude desde 2020. Chegou por empréstimo junto ao Atlético-MG, mas depois de se destacar na campanha do acesso, os gaúchos o compraram.

Nesta temporada são 24 jogos e dois gols. No total, Capixaba entrou em campo 55 vezes e marcou cinco gols.

SITUAÇÃO NO BRASILEIRÃO

Juventude hoje aparece na 13ª posição com 16 pontos. Campanha supera a expectativa dos torcedores, que temiam uma luta constante na zona de rebaixamento. O jogo contra o Fluminense pela 14ª rodada foi adiado e, com isso, volta a campo apenas no outro domingo (8), às 16h, diante do Atlético-MG.