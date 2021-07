Com mais 15 mortes, Alagoas tem 223.127 casos e 5.514 óbitos por Covid-19

O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), deste sábado (10/7), confirma 526 novos casos de Covid-19 em Alagoas. Dessa forma, o estado tem um total de 223.127casos confirmados do novo coronavírus até o momento, dos quais2.891 estão em isolamento domiciliar. Outros 214.210 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais…

O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), deste sábado (10/7), confirma 526 novos casos de Covid-19 em Alagoas. Dessa forma, o estado tem um total de 223.127casos confirmados do novo coronavírus até o momento, dos quais2.891 estão em isolamento domiciliar. Outros 214.210 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença. Há 9.428 casos em investigação epidemiológica. Foram registradas 15 mortes em território alagoano. Com isso, Alagoas tem 5.514 óbitos por Covid-19.

Os casos confirmados de pessoas com a Covid-19 estão distribuídos nos 102 municípios alagoanos. Em relação ao quadro total de óbitos em Alagoas, estão confirmados 5.514 óbitos por Covid-19, mas, oito deles, eram de pessoas residentes em Pernambuco, São Paulo, Santa Catarina e Bahia, tendo como vítimas seis homens e duas mulheres. Dos 5.506óbitos de pessoas residentes em Alagoas, 3.063 eram do sexo masculino e 2.443 do sexo feminino. Eram 2.395 pessoas que residiam em Maceió e as outras 3.111 moravam no interior do Estado, segundo o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs), da Sesau.

Para ter acesso ao boletim epidemiológico, basta clicar neste link e baixar os dados da Covid-19.

Óbitos – No boletim deste sábado (10/7), mais 15 mortes foram confirmadas, laboratorialmente, por causa do novo coronavírus, sendo quatro vítimas da capital alagoana e 11 do interior do Estado. As vítimas de Maceió eram dois homens de 44 e 60 anos e duas mulheres de 49 e 61 anos. O homem de 44 anos era obeso, hipertenso e morreu no Hospital Metropolitano de Alagoas (HMA), em Maceió; o homem de 60 anos era hipertenso e morreu no Hospital da Mulher (HM), em Maceió; a mulher de 49 anos era hipertensa, obesa e morreu no Hospital Metropolitano de Alagoas (HMA), em Maceió; e a mulher de 61 anos era diabética, hipertensa, obesa e morreu no Hospital da Mulher (HM), em Maceió.

Em relação às 11 vítimas que residiam no interior do Estado, eram três homens de 67, 68 e 90 anos, além de oito mulheres de 48, 51, 55, 58, 74, 83, 88 e 92 anos. O homem de 67 anos, morava em Pariconha, não tinha comorbidades e morreu no Hospital Chama, em Arapiraca; o homem de 68 anos, era de Satuba, não tinha comorbidades e morreu no Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió; o homem de 90 anos, era de Rio Largo, tinha diabetes, hipertensão, obesidade e morreu no Hospital Unimed, em Maceió; a mulher de 48 anos, residia em Arapiraca, era obesa e morreu no Hospital Chama, em Arapiraca; a mulher de 51 anos, morava em Satuba, era obesa e morreu na Santa Casa, em Maceió; a mulher de 55 anos, era de Barra de São Miguel, tinha hipertensão e morreu no Hospital da Mulher (HM), em Maceió; a mulher de 58 anos, era de Rio Largo, não tinha comorbidades e morreu também no Hospital da Mulher (HM), em Maceió; a mulher de 74 anos, morava em São Sebastião, não tinha comorbidades e morreu no Hospital Metropolitano de Alagoas (HMA), em Maceió; a mulher de 83 anos, residia e Viçosa, era hipertensa, diabética e morreu no Hospital da Mulher (HM), em Maceió; a mulher de 88 anos, era de São José da Tapera, não tinha comorbidades e morreu no Hospital Clodolfo Rodrigues, em Santana do Ipanema; e a mulher de 92 anos, era de Rio Largo, não tinha comorbidades e morreu também no Hospital da Mulher (HM), em Maceió.

Leitos de Covid-19 do Estado – Dos 1.488 leitos criados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 567 estavam ocupados até às 16 horas da sexta-feira (9/7), o que corresponde a 38% do total. Atualmente, 252 pacientes estão em leitos de UTI, 18 ocupando leitos intermediários e 297em leitos de enfermaria.