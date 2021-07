Sasha Meneghel antecipou a volta ao Brasil por conta do agravamento do estado de saúde do pai, Luciano Szafir. A modelo estava nos Estados Unidos com o esposo, João Figueiredo. As informações são da Revista QUEM.

A jovem pediu orações ao pai nas redes sociais. “Agradecemos as mensagens de carinho e orações. Pedimos que continuem orando a fim de unirmos nossa fé para recuperação completa do meu pai”, escreveu.