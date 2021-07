Com placa de ‘Fora Bolsonaro’, Daniela Mercury toma segunda dose da vacina contra Covid-19

Aos 55 anos, Daniela Mercury recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira (22), na Universidade Federal da Bahia, em Salvador. O momento foi compartilhado pela cantora nas redes sociais, que, na ocasião, segurava uma placa com a frase “Fora Bolsonaro”, em protesto ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

“Apesar de você amanhã há de ser outro dia!!!! Obrigada a Cilene e a todos os profissionais de saúde que estão aplicando doses de esperança em nós brasileiros”, escreveu a artista na legenda da publicação, onde também apareceu cantando a música Apesar de Você, de Chico Buarque.

Nos comentários, os fãs da artista vibrando com a notícia. “Eu não estou chorando né? Dani, vc sempre me emocionou e sempre me representou. Obrigada por usar sua voz tão maravilhosamente, cantando e lutando!”, enfatizou uma admiradora. “Esta é a nossa cantora da resistência…. Que orgulho Daniela. Obrigado”, complementou outra.

Veja: