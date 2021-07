Com pouco tempo de preparação e desfalcado, Vitória recebe o Grêmio na Copa do Brasil

Salvador, BA, 26 (AFI) – Vindo de derrota na última partida, o Vitória tem a missão de encarar o Grêmio na Copa do Brasil. A primeira partida as oitava de final acontece nesta terça-feira às 21h30, no Barradão.

O Rubro-negro Baiano não vem bem na Série B do Brasileirão e ocupa somente a 15° colocação e muito próximo da zona de rebaixamento.

DESFALQUES

O treinador Ramon Menezes que já tinha as ausências de Raul Prata, Wallace, Thalisson e Fernando Neto, também perdeu Dinei e Wesley; ambos deixaram o jogo contra o CSA machucados.

POUCO TEMPO

Além dos problemas físicos, a equipe sofre com um calendário apertado. O time finalizou a preparação nesta tarde de segunda-feira e o time fez partida contra o CSA, no sábado. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos, fizeram apenas musculação e trabalho regenerativo. Os reservas, por sua vez, foram a campo.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O time que entrará em campo pode contar com: Ronaldo; Cedric, Matheus Moraes, Marcelo Alves e Pedrinho; João Pedro, Gabriel Bispo e Eduardo; Ronan, David e Samuel.