Com risco de encerrar funcionamento, Circuito Saladearte promove campanha de arrecadação

O Circuito de Cinema Saladearte completa 21 anos neste mês de julho de 2021 e passa por um período difícil com a possibilidade do encerramento de suas atividades. Fechado desde março de 2020, início da pandemia do novo coronavírus, a rede de cinema enfrenta grandes despesas fixas, como aluguel, impostos, condomínio, distribuidoras e fornecedores. Tudo isso resulta em uma dívida de R$ 300 mil.

Por este motivo, iniciou-se uma campanha de arrecadação financeira para manter viva a ideia de reabertura dos cinemas, parte importante do circuito cultural de Salvador.

Com cinco salas na capital baiana, o Circuito possui o CineMAM (no Museu de Arte Moderna), o Cinema do Museu (no Museu Geológico no Corredor da Vitória), o Cinema da UFBA (no PAC, no Canela) e Paseo Itaigara (no Shopping Paseo), este conta com duas salas. Com o intuito de salvar a Saladearte, a campanha propõe 3 metas de arrecadação financeira.

Em entrevista ao portal iBahia, a coordenadora da campanha “Juntos Pela Saladearte”, a ideia é conseguir o dinheiro necessário através de três frentes de doação.

“A primeira meta é de R$ 300 mil para o pagamento de dívidas emergenciais que impedem a abertura do cinema. A segunda meta é de R$ 50 mil, voltada para viabilizar algumas reformas necessárias por conta do fechamento, como pinturas, limpezas de carpetes e cadeiras, dedetização e custos relacionados aos danos causados ao imóvel fechado há muito tempo. A terceira meta, também de R$ 50 mil, é para dar mais conforto ao público e possibilitar a criação de plataformas online para venda de ingressos com o intuito de evitar a formação de filas e dar comodidade aos espectadores”, diz a coordenadora da campanha, Nádia Husein.

De acordo com Nádia, a ideia é voltar gradativamente com as atividades do cinema após alcançar as metas.

“A ideia não é voltar com o Circuito todo de uma vez só, pois não temos um grande público nesse momento, mas sim voltar com apenas uma sala e contratar um pessoal específico para rodar. Desta forma, devemos reabrir gradativamente as demais salas à medida que o público for retornando”, explica Nádia.