Com três desfalques certos, Atlético-GO busca reabilitação em jogo atrasado contra o Cuiabá

Goiânia, GO, 20 (AFI) – Sem vencer há três jogos e focado na busca pela reabilitação, o Atlético-GO está se preparando para uma verdadeira maratona fora de casa no Brasileirão, com três partidas longe de Goiânia. Nesta quarta-feira (21), em jogo atrasado da terceira rodada, o Dragão irá visitar o Cuiabá, às 19h, na Arena Pantanal.

Para a partida, o técnico Eduardo Barroca tem três desfalques certos para armar o time titular do Atlético-GO. O meia João Paulo teve uma lesão constatada no posterior da coxa esquerda e o lateral-esquerdo Natanael segue se recuperando de uma contratura muscular, que já o tirou do duelo contra o Palmeiras. A dupla se quer viajou com o grupo para ficar em tratamento no Departamento Médico.

A outra baixa é por suspensão. Isso porque, o atacante Zé Roberto levou o terceiro cartão amarelo na rodada passada e agora cumpre suspensão automática. Toró, Ronald e Janderson brigam pela titularidade no setor ofensivo. Algumas outras mudanças podem acontecer por opção técnica, já que a equipe não teve um bom desepenho na goleada contra o Palmeiras.

De qualquer forma, o Atlético-GO deve entrar em campo neste meio de semana com a seguinte formação: Fernando Miguel; Dudu, Oliveira, Éder e Igor Cariús; Willian Maranhão, Marlon Freitas e Arthur Gomes; André Luís, Toró (Ronald/Janderson) e Lucão.