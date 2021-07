Com vitória do Brasil, confira TODOS os RESULTADOS desta SEXTA-FEIRA

Campinas, SP, 02 (AFI) – Quatro seleções se classificaram para as semifinais da Eurocopa e Copa América nesta sexta-feira. Destaque para o Brasil, que contou com a estrela de Lucas Paquetá para eliminar o Peru.

Pela Série B do Brasileiro, dois jogos abriram a nona rodada. O Náutico manteve a liderança ao golear o Operário nos Aflitos, mas o Coritiba continua na cola com a vitória sobre o Remo no Couto Pereira.

O Portal Futebol Interior acompanhou, através do melhor placar ao vivo da internet, todas as partidas desta sexta-feira.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA SEXTA-FEIRA

EUROCOPA – QUARTAS DE FINAL

Suíça 1 (1) x (3) 1 Espanha

Bélgica 1 x 2 Itália

COPA AMÉRICA – QUARTAS DE FINAL

Peru 3 (4) x (3) 3 Paraguai

Brasil 1 x 0 Chile

BRASILEIRO SÉRIE B – 9ª RODADA

Coritiba 2 x 1 Remo

Náutico 5 x 0 Operário

BRASILEIRO ASPIRANTES – 4ª RODADA

Juventude 0 x 4 Fortaleza

BRASILEIRO FEMININO SUB-16

Internacional 2 (5) x (3) 2 São Paulo

Minas Brasil 0 (3) x (5) 0 Corinthians