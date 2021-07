Começa o pagamento do SP Acolhe. Veja como sacar benefício

Cerca de 15 mil famílias do estado de São Paulo receberam ainda na quarta-feira (22) a primeira parcela do Auxílio SP Acolhe, do Governo estadual. Trata-se portanto do benefício que vai para as pessoas que perderam familiares para a Covid-19 nesta pandemia. Mesmo depois da liberação, muita gente ainda tem dúvidas sobre os repasses.

Uma dessas dúvidas é em relação ao processo de saque deste benefício. A boa notícia é que não é tão difícil pegar esse dinheiro. De acordo com o Governo do estado, o primeiro passo é abrir o site oficial do programa. Para isso, basta clicar neste link sobre esta linha. Logo depois, é só inserir os dados pessoais que eles pedem.

É neste mesmo site que o cidadão vai gerar um número e uma senha para a retirada do dinheiro. O Governo vai disponibilizar todo o passo a passo por lá. No geral, eles irão dizer que o trabalhador vai poder usar essas informações para retirar a quantia do benefício em qualquer caixa eletrônico 24h ou em qualquer agência do Banco do Brasil.

De acordo com o Governo do estado de São Paulo, as pessoas que podem receber esse benefício precisam estar dentro de uma série de regras. A mais importante delas é ter perdido um parente para a Covid-19 com registro de óbito até o último dia 21 de junho deste ano. Pode ser um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um filho ou uma filha.

Além disso, o cidadão precisa estar com cadastro ativo no Cadúnico. Não parou por aí. Ainda de acordo com o Governo do Estado, esse cidadão vai precisar ter renda per capita de até R$ 178 por mês. Quem recebe dinheiro do Bolsa Família do Palácio do Planalto não vai poder participar do programa em questão.

Auxílio em São Paulo

De acordo com as informações oficiais, o projeto em questão visa ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades especialmente depois da morte de um ente nesta pandemia. Por isso, eles decidiram realizar os pagamentos.

Você Pode Gostar Também:

Segundo os dados do projeto, o Auxílio em questão vai fazer seis repasses no valor de R$ 300, o que vai totalizar um montante de R$ 1800 para cada beneficiário. A expectativa é que o programa chegue ao fim em dezembro.

No entanto, o Governador de João Dória (PSDB) disse que existe a possibilidade de uma prorrogação no pagamento. Tudo, entretanto, vai depender da questão da evolução da pandemia do novo coronavírus no Brasil.

Governo Federal

Falando em prorrogação, o Governo Federal anunciou recentemente a extensão do seu Auxílio Emergencial por mais três meses. Assim, o programa que teria duração até o próximo mês de julho, deve seguir até, pelo menos, outubro.

De acordo com o Ministro da Economia, Paulo Guedes, há uma possibilidade de uma nova adição de meses. No entanto, isso só vai acontecer se a pandemia do novo coronavírus apresentar uma piora nas próximas semanas.

Tanto o Governo de São Paulo como o Palácio do Planalto esperam que não seja necessário prorrogar os seus benefícios. É que de acordo com eles, o melhor a acontecer seria mesmo acelerar o processo de vacinação para que as pessoas possam voltar a trabalhar normalmente e assim passem a depender menos dos auxílios governamentais.