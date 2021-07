Comentarista usa termo inusitado durante prova de Skate e viraliza

A tetracampeã de skate Karen Jonz roubou a cena durante durante a transmissão da competição feminina de Skate Street da Olimpíada de Tóquio no SporTV durante a madrugada desta segunda-feira (26). É que ela afirmou que uma skatista “xerecou” após uma queda na fase classificatória.

“Xerecou no campeonato. Olha é ruim para os homens cair deste jeito. Mas, tenho que informar para vocês que para as mulheres também é”, declarou a comentarista quando a belga Lore Bruggeman cometeu um erro e se desequilibrou do corrimão. A expressão se refere ao fato da menina ter caido com as pernas abertas.

Assista abaixo: