Comida di Buteco 2021: confira os participantes da competição que começa nesta sexta (30)

Começou nesta sexta-feira (29), a 13ª edição do concurso Comida di Buteco e, pela primeira vez, o foco no sistema delivery. Ao todo são 32 participantes e a temática é Raízes. A pandemia do covid-19 e os protocolos de segurança contra a doença provocaram o adiamento do evento por 4 vezes. E por isso, a competição segue até o dia 29 de agosto.

Todos os butecos participantes desenvolveram as receitas dos petiscos contendo uma ou mais raízes. São muitas opções e infinitas possibilidades de combinações. Batata, mandioquinha, beterraba, cenoura, são apenas alguns exemplos que aguçaram a criatividade dos cozinheiros. A tradição de oferecer petiscos a um preço justo e que permita experimentar as criações de butecos continua. Os petiscos terão um preço fixo de R$ 27,00.

Pela segurança dos clientes e com o foco do delivery, o concurso vai incentivar o consumo nos botecos participantes “para levar” e reserva de mesa. Os clientes interessados em comer in loco podem fazer as reservas através do site www.comidadibuteco.com.br, escolhe a cidade e pode consultar os cardápios digitais com QRCODE.

Vale ainda ressaltar que os butecos participantes, com o objetivo de ajudar a gerar fluxo de caixa, lançaram a campanha ‘Salve os Butecos’. Qualquer pessoa pode doar qualquer quantia e as doações serão visualizadas através do “butecômetro” no site comidadibuteco.com.br. O valor total será dividido igualmente para os participantes. Mais informações no site.

Confira a lista de candidatos da competição