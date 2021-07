Comida mexicana: aprenda a fazer burritos em 30 minutos

Para quem gosta de comida mexicana e praticidade, uma sugestão é preparar burritos de carne. A receita, que leva 30 minutos para ficar pronta, foi indicada pela Nestlé. Confira abaixo o modo de preparo.



Ingredientes:

1 colher (sopa) de óleo

1 dente de alho amassado

1 cebola picada

500 g de carne moída

1 tablete de MAGGI® Caldo Carne

meia xícara (chá) de água quente

1 xícara (chá) de feijão cozido e amassado (sem caldo, só os grãos)

meia pimenta dedo-de-moça picada

4 colheres (sopa) de molho de tomate

8 unidades de tortilhas de milho

1 xícara (chá) de queijo prato ralado grosso

8 folhas de alface americano



Modo de preparo:



Aqueça o óleo e refogue o alho e a cebola em uma panela. Adicione a carne e o caldo dissolvido na água quente. Vá refogando até dourar bem. Acrescente o feijão, a pimenta dedo-de-moça e o molho de tomate. Misture bem e separe. Separe o recheio entre as tortilhas e as enrole como uma panqueca. Em uma assadeira untada com óleo, coloque os burritos, polvilhe o queijo prato e leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 5 minutos, ou até que estejam levemente crocantes. Sirva os burritos com alface e tomate.