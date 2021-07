Commcenter abre vagas de emprego para TODO BRASIL

A Commcenter abre vagas de emprego pelo país, garantindo que aqueles que estão em busca de uma chance no mercado de trabalho, possam participar do processo seletivo da empresa para recrutamento. A companhia está divulgando oportunidades com benefícios e salários fixos. Veja, a seguir, todas as informações para se candidatar!

Commcenter abre vagas de emprego para todo o país

A empresa está divulgando oportunidades para quem está buscando carteira assinada e estabilidade financeira. Veja, a seguir, quais são os cargos abertos pela recrutante!

Consultor de Vendas Externas PAP – São José do Rio Preto/SP;

Vendedor Granja Viana II;

Consultor de Vendas Externas PAP – Guarujá/SP;

Consultor de Vendas Externas PAP – Ribeirão Preto/SP;

Vendedor – São Paulo;

Vendedor de Loja Shopping Cidade São Paulo;

Subgerente de Loja Shopping Light/SP;

Analista de Contabilidade Pleno;

Vendedor – Parque Shopping Maia;

Consultor de Vendas Externas – Lagoa da Prata (MG);

Consultor de Vendas Externas – Muriaé MG;

Consultor de Vendas Externas (PAP) – Campinas / SP;

Consultor de Vendas Externas (PAP) – Sumaré / SP;

Consultor de Vendas Externas (PAP) – Americana / SP;

Vendedor de Loja;

Gerente de Loja;

Analista de Remuneração Pleno (Cargos e Salários);

Subgerente de Loja;

Vendedor de Loja – Franco da Rocha;

Consultor de Vendas Externas – Divinópolis (MG);

Consultor Interno de Vendas Jr – Call Center SP.

Todas as informações sobre critérios exigidos e demais orientações estão disponíveis, a seguir.

Como se inscrever

Para se inscrever, os interessados devem acessar a página de inscrição, escolher uma das vagas desejadas e clicar no ícone “Candidate-se”. A Commcenter abre vagas de emprego para todo o país e contrata pessoal qualificado para fazer parte do quadro de funcionários!

Acompanhe diariamente todas as vagas de emprego da semana divulgadas aqui, no Notícias Concursos!