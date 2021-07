Amenizar o estresse no trabalho pode ser um pouco mais difícil do que prevenir as crises. Porém, isso não quer dizer que seja impossível, certo?

O importante é tomar a decisão de controlar as emoções e passar a enxergar a situação de uma forma mais racional. Apenas dessa maneira é que será possível analisar o ocorrido e buscar soluções coerentes. A seguir, explanamos mais informações quanto a isso.

Como amenizar o estresse no trabalho?

Para amenizar o estresse no trabalho é essencial que você “dê uma pausa” para enxergar quais são os gatilhos emocionais envolvidos com o estresse excessivo. Assim, torna-se muito mais fácil lidar com o problema, tendo em vista que você poderá buscar a solução para a causa raiz.

Porém, é claro que nem sempre o estresse aparece apenas por uma única causa. Na verdade, na grande parte das vezes ele pode ser multifatorial. Mas, quanto mais informações você tiver sobre o que está lhe sobrecarregando, mais fácil será o manejo.

De qualquer forma, outras ações podem ser consideradas. São elas:

1- Dê uma pausa quando a crise de estresse aparecer

Não adianta ficar “forçando” a situação, fazendo de fala que nada está acontecendo. Se o estresse aparecer de forma excessiva, é muito importante que você dê uma breve pausa. Isso fará com que as suas emoções comecem a se estabilizar, impedindo que o estresse leve você à exaustão.

Mais vale 5 minutos parado e respirando fundo do que 1 hora tentando resolver um problema com as emoções à flor da pele, não acha?

2- Não tente correr atrás do prejuízo – foque no que vem pela frente

Quando perceber que o problema está associado a uma perda (de tempo, de material, etc.), não fique tentando correr atrás do prejuízo. Afinal, o que se perdeu, se perdeu e ponto. Agora é hora de começar a pensar no futuro: o que pode ser feito de diferente no hoje para colher algo mais positivo amanhã? Foque nisso.

3- Delegue funções e cuide para não se sobrecarregar

Não seja aquela pessoa que deseja fazer tudo sozinho, especialmente se você tem sérios problemas com o perfeccionismo.

Sendo assim, se você quer amenizar o estresse no trabalho, peça o auxílio de alguém em determinada tarefa que está dificultando o seu dia a dia. Acredite, delegar funções é mais simples do que parece e aumenta o rendimento de qualquer pessoa.

4- Peça ajuda se necessário – não tenha vergonha disso!

Não tente resolver tudo sozinho. Afinal, ninguém é capaz de arcar com tudo. Por isso, respeite esse limite interno e aprenda a pedir ajuda quando necessário. Você perceberá o quanto isso poderá amenizar o estresse no trabalho.

5- Respire fundo e resolva uma coisa de cada vez

Algo saiu do controle? Então, antes de qualquer coisa, respire fundo. Não tente correr atrás do prejuízo (como mencionamos anteriormente), e busque resolver um problema de cada vez. Assim, você mantém o foco em cada atividade e impede a sobrecarga mental.

Proteja a sua saúde mental e tenha um dia a dia de trabalho mais agradável e leve.