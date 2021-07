Como aumentar o seu limite de crédito; Saiba agora!

O recente surgimento de bancos digitais vem cada vez mais conquistando os clientes dos bancos tradicionais. Um dos principais motivos apontados por eles para abrirem uma conta digital é a diferença na cobrança de tarifas para serviços corriqueiros, e o C6 Bank é um ótimo exemplo disso.

A maior parte dos bancos tradicionais cobra taxa de anuidade no cartão de crédito, além de tarifas de transferência para outros bancos via DOC ou TED, em vista disso o C6 Bank se torna bem vantajoso. O banco passou a funcionar oficialmente para o público em agosto de 2019 e já soma mais de 6 milhões de clientes.

Não é à toa o sucesso tão repentino da fintech, pois além de não cobrar nenhuma taxa, é uma facilitadora para a vida dos clientes, já que todos os problemas que possam surgir podem ser resolvidos com um rápido acesso ao aplicativo do banco disponível para Play Store e App Store.

Outro motivo muito cativante aos clientes que o C6 Bank disponibiliza, são os diversos métodos muito simples e acessíveis de como aumentar o limite do cartão de crédito, que serão esclarecidos a seguir.

Como ampliar o limite de crédito

A principal maneira de como aumentar o limite de crédito é pagando o valor total das faturas dentro do prazo todo mês, deste modo o C6 Bank irá perceber que você tem o controle sobre o que gasta e liberará mais limite caso precise. Por isso vale ressaltar a importância de utilizar o crédito com responsabilidade.

Outro método de liberar mais limite é aumentando sua renda mensal, por isso se você receber algum aumento ou outra forma de ganhar mais dinheiro, lembre-se de atualizar esses dados no aplicativo do C6 Bank, dessa forma, a instituição saberá que você está ganhando mais, e pode oferecer um crédito maior.

Também é bom lembrar de utilizar o maior número de serviços disponíveis pelo C6, pois assim aumentará o score dentro do banco e dessa maneira também aumentará as chances de ter seu limite liberado. Os serviços financeiros oferecidos são tanto para pessoas físicas (CPF) quanto para pessoas jurídicas (CNPJ).

A solicitação de aumento do limite deve ser feita pelo aplicativo do banco de maneira fácil e rápida. Dentro de 5 dias o C6 Bank enviará um e-mail informando se foi possível realizar o aumento e caso tenha sido aprovado, de quanto foi. Porém, se a resposta for negativa,o banco requisita que o cliente aguarde alguns meses para fazer uma nova solicitação.

C6 Bank para empresas

O banco digital também oferece a opção de abertura de conta para pessoas jurídicas recheada de benefícios, assim como para pessoas físicas. Caso o cliente tenha aberto uma conta pessoal e também abra uma para a empresa no C6 Bank, se torna mais uma maneira de aumentar o próprio limite de crédito.

Os benefícios para as empresas podem ser muito interessantes e variam desde um cartão empresarial totalmente digital e sem tarifas até uma plataforma de investimentos em CDBs com taxas a partir de 102% do CDI.

Além destes, o C6 Bank oferece a C6 Pay, uma maquininha exclusiva do banco e sem qualquer tarifa caso as vendas da empresa cliente sejam maiores que R$ 5000 por mês. Estes e outros motivos tornam o C6 Bank uma ótima opção caso esteja pensando em abrir uma conta em um banco digital.