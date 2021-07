Como consultar o abono PIS/Pasep? Confira o passo a passo

O abono salarial PIS/Pasep é um benefício concedido anualmente pelo Governo Federal aos trabalhadores formais. O valor distribuído varia de acordo com o período em que o cidadão exerceu atividade com carteira assinada no ano-base, ou seja, conforme os meses trabalhados.

Portanto, quem trabalhou ao menos 30 dias no ano-base, terá direito ao pagamento mínimo do benefício. Já quem trabalhou durante os 12 meses do ano, receberá o valor teto do abono, o qual equivale a um piso nacional (R$ 1.100 atualmente).

No entanto, para que o trabalhador receba o benefício, ele deve contemplar algumas condições. Sendo assim, confira quais requisitos devem ser preenchidos para receber o abono salarial:

Estar cadastrado ao menos 5 anos no PIS/Pasep;

Ter trabalhado ao menos 30 dias durante ano-base;

Ter recebido em média até dois salários mínimos mensais, durante o ano-base; e

Ter seus dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais.

O acesso ao abono salarial para os trabalhadores da iniciativa privada é realizado por meio da Caixa Econômica Federal, gerenciadora do PIS. Já os servidores públicos, devem se direcionar ao Banco do Brasil para saber do seu Pasep.

Cabe ressaltar, que o Governo Federal suspendeu o pagamento do PIS/Pasep ano-base 2020 este ano. Os valores então, serão repassados a partir do primeiro semestre de 2022.

Como consultar o PIS/Pasep?

O trabalhador precisa saber o seu Número de Identificação Social (NIS), ou o Número de Registro do Trabalhador (NIT) para conseguir consultar o abono salarial. Caso ainda não saiba, ele pode encontra-lo na Carteira de Trabalho ou no extrato do FGTS, no Cartão Cidadão, ou ainda pelo Portal Meu INSS, ou pelo CNIS.

Com a numeração em mãos, basta seguir o passo a passo para consultar seu abono PIS/Pasep pela internet:

Acesse o site do CNIS;

Selecione a opção “Cidadão”;

Na sequência, toque em “Inscrição”;

Clique em “Filiado”;

Preencha os campos com seus dados pessoais (CPF, nome completo, telefone, etc.);

Pronto! O número vai aparecer no canto direito da sua tela.

