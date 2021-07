Como criar uma senha forte? Confira dicas

Com o home office, as pessoas tem se preocupado cada vez mais com a segurança de dados na internet, afinal é possível ter informações e conteúdos roubados por criminosos até no ambiente digital. Neste cenário, é importante se atentar às medidas de segurança disponíveis, como as senhas.

Ao criar senhas, é comum pensar em informações fáceis e já conhecidas, como CPF ou uma sequência simples de números. Mas apesar de serem mais simples de lembrar, esse tipo de senha não é segura e pode prejudicar financeiramente e até afetar permanentemente a reputação de uma pessoa física ou empresa.

De acordo com um estudo realizado pela ESET, apesar do baixíssimo nível de segurança, cerca de 23,2 milhões de contas vazadas em todo o mundo usavam 123456 como senha. Códigos como esse normalmente são utilizados pela facilidade de lembrá-los. Porém, são totalmente previsíveis, tanto para cibercriminosos quanto para outras pessoas que buscam acessar informações indevidamente.

Tendo isso em vista, vale seguir duas dicas simples para criar uma senha mais segura e forte, garantindo maior proteção aos dados. Confira:

1º Passo: crie uma frase

Crie uma frase-passe pessoal para usar em vez de uma única palavra. Ou seja, crie uma declaração curta que tenha significado para você, mas que não tenha mais do que três ou quatro palavras. Um exemplo disso seria: Eu adoro bolo. Esta será a sua frase-passe que não deve ser compartilhada com ninguém.

2º Passo: crie uma chave para a senha

Crie uma chave para a senha. Esse será o seu decodificador! A chave pode ser impressa e armazenada em sua carteira ou bolsa. Sem a sua frase-passe privada, ela é inútil.

Aqui está um exemplo de chave para a senha: use a primeira e a última letra de cada palavra em sua frase-passe, misturando maiúsculas e minúsculas.

– A letra “A” pode ser substituída pelo símbolo “@”.

– A letra “E” pode ser substituída pelo número 3.

– Adicione uma designação de duas letras (maiúsculas) para representar o site que você está autenticando.

– Adicione uma designação de duas letras (minúsculas) para a estação atual do ano.

– Adicione os dois últimos dígitos do ano atual.

3º Passo: decodifique a frase

Com sua chave para a senha, você poderá transformar sua frase-passe, como eu adoro bolo, em uma senha complexa, conforme demonstrado abaixo.

Use as primeiras e últimas letras de cada palavra em sua senha. EUAOBO Substituir A por @. EU@OBO Substituir E por 3. 3U@OBO Adicione 2 letras maiúsculas que representem o tipo de autenticação (por exemplo, RD = rede etc.). 3U@OBORD Adicione 2 letras minúsculas para a estação (por exemplo, io = inverno, pa = primavera etc.). 3U@OBORDio Adicione os últimos 2 dígitos do ano atual. 3U@OBORDiv21

Por fim, é importante lembrar que alterações periódicas de senha são recomendadas. Usando o método acima, é possível, por exemplo, simplesmente mudar a estação e o ano atual para manter a complexidade da senha.