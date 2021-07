como fazer empréstimo com garantia de imóvel?

O Banco Inter oferece possibilidade de Home Equity para empresas. De acordo com a instituição, o termo refere-se a um empréstimo com garantia de imóvel, permitindo um capital de giro com juros mais baixos que as demais modalidades de empréstimos.

Segundo o banco digital, é possível realizar um empréstimo a partir de R$ 30 mil. Além disso, o empréstimo pode chegar a até 50% do valor do imóvel. Informações disponibilizadas pelo site do Banco Inter afirmam que utilizando o imóvel como garantia, podem ser realizados empréstimos a partir de 0,70% a.m + IPCA.

Além de obter capital de giro, as empresas podem utilizar o valor do empréstimo para pagar dívidas ou reformar o estabelecimento. Desse modo, aumenta-se a produtividade do empreendimento.

Como fazer empréstimo no banco inter?

O Banco Inter afirma que qualquer Pessoa Jurídica ou Pessoa Física que possua um imóvel comercial ou residencial pode solicitar o Home Equity. Apesar disso, são aceitos apenas imóveis avaliados em no mínimo R$ 200 mil.

Não são aceitos por essa modalidade de empréstimo, lotes, galpões ou imóveis sem o habite-se. O habite-se ou auto de conclusão, é uma certidão expedida pela Prefeitura afirmando que o imóvel em questão foi construído de acordo com as exigências legais do município e pode ser habitado.

Ainda é possível realizar essa modalidade de empréstimo se o imóvel estiver financiado. Para isso, o Banco Inter oferece como alternativa o Interveniente Quitante, contanto que o saldo devedor e o valor do empréstimo não ultrapasse 50% do preço total do imóvel.

Se o indivíduo cumprir todos os requisitos citados anteriormente, basta entrar em contato com banco digital pelo aplicativo, site ou telefone. Os colaboradores da instituição devem então entrar em contato para enviar uma simulação do empréstimo.

Por fim, o Banco Inter realiza uma análise de crédito do cliente e faz a avaliação do imóvel. Se tudo for aprovado, o contrato é emitido pela instituição e o dinheiro é liberado, com um prazo de pagamento entre 24 a 240 meses.

Quais as vantagens do Home Equity?

O banco digital afirma que as taxas e prazos do Home Equity são as melhores do mercado. A taxa cobrada pelo Banco Inter é de a partir de 0,70% a.m ao mês, mais o IPCA, enquanto alguns outros empréstimos podem chegar a até 12% de juros ao mês.

Um levantamento realizado pela instituição constatou que o empréstimo pessoal em outros bancos pode chegar a cobrar 6,46% a.m. Já o empréstimo pessoal em instituições financeiras chega a até 11,65% a.m.

Para o Banco Inter, o empréstimo é bastante interessante, pois garante aos clientes a possibilidade de quitar todas as dívidas, com uma pequena taxa de juros. Sendo assim, os contratantes do empréstimo não deixam diversas dívidas com juros altos acumularem.

O Banco Inter ainda afirma que as parcelas são pensadas de acordo com as necessidades de cada cliente, de forma que o pagamento do empréstimo seja viável. Além do mais, o procedimento de contratação do Home Equity é digital e conta com o atendimento de especialistas no assunto, facilitando todo o processo.